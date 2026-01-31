今月２７日に公示された衆議院選挙は３１日、公示後初めての週末を迎えました。県内の各小選挙区でも候補者たちがそれぞれの選挙戦を繰り広げています。解散から投票まで戦後最短の１６日間という真冬の超短期決戦。公示後、最初の週末となった３１日、候補者たちはそれぞれ、街頭に立ったり個人演説会を開いたりするなどして、有権者に支持を訴えています。今回の衆議院選挙には、県内５つの小選挙区に、あわせて１６人が立候補し