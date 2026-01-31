「timelesz」の原嘉孝（30）が31日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。同期「Snow Man」目黒蓮（28）との下積み時代を語った。この日はフジテレビ系「横浜ネイバーズ」でダブル主演を務める、事務所の後輩「なにわ男子」の大西流星とともに、原が学生時代を過ごした横浜の町を旅した。中学・高校と横浜の学校に通っていた原は「事務所入ったのが、中3とか高1だから。ここから始まってんだよ