今月、愛知県豊田市で女性が殺害され自宅が放火された事件で、交際相手とみられる45歳の男が殺人の疑いで逮捕されました。この事件は1月17日、愛知県豊田市の集合住宅の一室で火事があり、住人の小川晃子さんが遺体で見つかったものです。小川さんの死因は窒息死で、警察は捜査本部を設置していましたが、31日、豊田市の自称自営業、北島卓容疑者（45）を逮捕したと発表しました。警察によりますと、北島容疑者は、17日午前2時20分