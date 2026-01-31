記者会見する阪神・佐藤＝31日、沖縄県恩納村昨季セ・リーグ最優秀選手（MVP）に輝いた阪神の佐藤輝明内野手が31日、今季契約を30日に更改したと明らかにし「想定より時間はかかったが、明日からタイガースの一員として頑張っていきたい」と、沖縄県宜野座村での春季キャンプインを翌日に控えてすがすがしい表情で話した。出来高払いを含めた総額は昨季年俸の1億5千万円から大幅アップの5億円規模とみられる。プロ5年目の昨季