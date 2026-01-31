昨年初場所限りで現役を引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）の引退相撲が31日、東京・両国国技館で行われ、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）や元横綱・白鵬の白鵬翔氏（40）ら約330人がはさみを入れた。柔道男子66キロ級で五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）もはさみを入れた。「初めて。緊張はする。こういう場に立ち会えて良かった」。本人には「お疲れさまでした」と伝えたという。伊勢ケ浜親方は現役時代