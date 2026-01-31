マチャド氏不在の中で開かれたノーベル平和賞授賞式＝2025年12月、オスロ（共同）【ロンドン共同】2025年のノーベル平和賞の受賞者が事前に外部に漏れた疑惑で、ノーベル賞委員会の補佐機関、ノーベル研究所（オスロ）は30日、システムへの不正アクセスによる可能性が高いとの調査結果を発表した。米ブルームバーグ通信が報じた。明確な証拠はなく捜査機関に被害届は出さない方針も示した。研究所はノルウェーの治安当局などと