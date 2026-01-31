1月31日、SAGAアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節が開催。佐賀バルーナーズがホームに千葉ジェッツを迎え、最大19点ビハインドを跳ね返す83－79で劇的な逆転勝利を飾った。 7636人の観客が詰めかけた一戦。前半の佐賀はアウェーの千葉Jに主導権を握られることに。渡邊雄太やナシール・リトルを中心としたオフェンスに苦戦し、得点面でも前半を