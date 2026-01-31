RB大宮アルディージャは31日、U-21日本代表DF市原吏音(20)がAZ(オランダ1部)へ完全移籍することを発表した。AZには日本代表DF毎熊晟矢が所属。リーグ戦で現在5位につけている。埼玉県出身の市原は大宮のアカデミーで育ち、2023年に2種登録選手としてトップチームデビュー。2024年に正式昇格し、ルーキーイヤーから副キャプテンとしてプレーしてきた。2024年はJ3優勝とJ2復帰に大きく貢献し、J3ベストイレブンに選出。ゲーム