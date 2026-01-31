ザスパ群馬は31日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンは引き続きMF米原秀亮(27)が担当。副キャプテンはMF神垣陸(27)、MF西村恭史(26)、GK近藤壱成(25)、MF玉城大志(24)が務める。以下、クラブ発表コメント■米原秀亮「今年もキャプテンやります。良いときも悪いときもチームがいい方向向いてやっていけるように自分が先頭に立ってやっていきます。今年も熱いご支援・ご声援よろしく