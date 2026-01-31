[1.31 ちばぎんカップ 柏 2-1 千葉 三協F柏]第30回ちばぎんカップは、31日、三協フロンテア柏スタジアムで開催された。試合はMF中川敦瑛のゴールで柏レイソルが先手をとるも、ジェフユナイテッド千葉はFW石川大地のゴールで同点に。後半38分にDF久保藤次郎が個人技で勝ち越しゴールを奪い、柏が2-1で勝利をおさめた。ベンチ入り選手は22名。交代は11名までで、交代の回数制限はなしのレギュレーションで行われた一戦。ホームの