茨城ゴールデンゴールズ監督の片岡安祐美（39）が1月29日、Instagramを更新。女優の伊藤えみ（42）からの差し入れを公開した。 【画像】大谷翔平、全米野球記者協会の晩さん会でMVPプレート持ちほほ笑む写真に反響デコピンもMV“D”プレート授与され「素敵な写真」「凛々しい」 片岡は「伊藤のえみちゃんが、チーズケーキを持ってきてくれました 」と報告。投稿された写真には伊藤が