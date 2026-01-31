【メルボルン共同】テニスの全豪オープンは31日、メルボルンで行われ、車いすの部男子シングルス決勝で小田凱人（東海理化）がマルティン・デラプエンテ（スペイン）に3―6、6―2、6―2で勝ち、2年ぶり2度目の優勝を果たした。