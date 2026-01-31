【メルボルン共同】オーストラリア・メルボルンで開催中のテニスの全豪オープンで31日、目が見えない人でも楽しめる「ブラインドテニス」の団体戦が行われた。大会主催者によると、四大大会の公式プログラムの一環として試合が行われたのは初めて。日本からは元世界ランキング1位の横田弓さん（69）＝愛媛県＝が参戦。競技を「知ってもらい、日本でもっと若い競技者を増やしたい」と普及促進への思いを語った。日本発祥のブラ