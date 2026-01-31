性や妊娠に関する正しい知識を身に付けて健康管理を行うことを「プレコンセプションケア（プレコン）」という。その普及に取り組む人材を養成するオンライン講座を、こども家庭庁が開設した。修了テストに合格した人たちには自治体や企業、学校での出前講座や研修、情報発信などを担ってもらう。2030年5月までに5万人以上の養成を目指す。過度なダイエットなど妊婦の痩せ過ぎにより低体重で生まれる赤ちゃんの割合が増えている