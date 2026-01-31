ちょっぴりシャイな男性9人組アイドルグループ「SHY」が28日、シングル「ごめんなSHY」でCDデビューした。スポニチアネックスでは、期待に胸を膨らませる9人にインタビュー。デビュー曲の聴きどころはもちろん、初めて製作したミュージッククリップの見どころについて教えてもらいました。インタビュー（上）です。――CDデビューおめでとうございます。「ごめんなSHY」は好きな子のことを思う、ポップで可愛い曲ですね。それ