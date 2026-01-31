２月８日投開票の衆院選の争点となる消費税減税を巡り、茨城県の大井川知事は３０日の定例記者会見で、食料品の税率がゼロになった場合、県内で年間２５０億円の税収が失われるとの試算を明らかにし、「地方自治体にとって影響額は非常に大きい。社会の混乱をどう防ぐか」と懸念を示した。今回の衆院選では、物価高対策の一環として、自民党や日本維新の会、中道改革連合などが食料品の消費税ゼロを掲げている。実行されれば全