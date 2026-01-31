◇全豪オープン 車いすテニス決勝 小田凱人-M・デ ラ プエンテ(31日、オーストラリア)19歳、世界ランク1位の車いすテニス・小田凱人選手が2024年以来、全豪オープン2度目の優勝を果たしました。4年連続4度目の決勝進出となった小田選手は世界ランク3位のM・デ ラ プエンテ選手(スペイン)と対戦。第1セット、小田選手は2度ブレークを許し3-6で落としますが、続く第2セットは先に2ゲーム連取すると、第4ゲームもブレークに成功。第8