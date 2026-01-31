◆テニス▽全豪オープンテニス第１４日（３１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）３１日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（東海理化）が、国枝慎吾以来、男子シングルス史上２人目の４大大会連続全制覇の快挙を達成した。４大大会決勝は初めての対戦となった世界３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）に３−６、６−２、６