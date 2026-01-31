今シーズンのトレンドカラーとして注目を集めているブラウン。洋服の次は、ぜひ小物でも取り入れたいところ。今回は【ZARA（ザラ）】から登場している、40・50代がぜひ持ちたいブラウンのバッグをご紹介します。どれもZARAらしい、シンプルながらも個性が光るデザインが魅力。持つだけでサマ見えが狙えるバッグを、ぜひチェックしてみて。 上品な佇まいが大人の装いになじむレザー調バッグ 【ZARA】「MA