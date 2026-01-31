ドイツ１部ザンクトパウリは３１日、京都ＦＷ原大智の獲得を発表した。クラブによると、フリー移籍だという。原は昨季、リーグ３４試合出場５得点。身長１９１センチの高さを生かしたキープ力と突破力を兼ね備え、チームの３位躍進に貢献した。Ｊ１通算１１０試合出場２３得点。２３年前半のシントトロイデン（ベルギー）在籍時以来の海外挑戦となる。２５年７月にはＥ―１選手権で日本代表として２試合に出場した。ザンクト