お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつがきょう1月31日、45歳の誕生日を迎えた。【画像】「全身真っ赤で…」安藤なつが投稿した、相方カズレーザーと31歳人気女優の“夫婦ツーショット”筆者が安藤の存在を初めて知ったのは、メイプル超合金のメンバーとしてではなく、NHK-BSのドラマで消しゴム版画家・コラムニストのナンシー関を演じたときだった。そのあまりのそっくりさに、これほどの適役はいないと思ったものだ。『ナ