1月9日、韓国の音楽番組『MUSIC BANK』で日本人メンバー2人が所属するK-POPガールズグループSAY MY NAME(セイマイネーム)が、最新曲「UFO（ATTENT!ON）」でデビュー後初の1位を獲得。AKB48、IZ*ONEを経て3度目のグループ活動となるリーダー、ヒトミ（本田仁美）が溢れる涙を堪えながらコメントする姿は、日韓のSNS上で大きな話題を呼んだ。「SAY MY NAMEは2026年のK-POPシーンで注目すべき存在」と語る韓国エンタメウォッチャー