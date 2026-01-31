〈24歳の元AKBメンバーが話題に…「日韓のファンがザワついた」SAY MY NAMEを日本人が注目すべき“3つの理由”〉から続く1月9日、K-POPガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が、韓国の有名音楽番組『MUSIC BANK』で1位の座を射止めた。韓国エンタメライターのK-POPゆりこ氏は「中小事務所からデビューしたグループとして偉業」と注目する。躍進の背景にある、日本人メンバー・ヒトミ（24）とメイ（20）の、知られざる