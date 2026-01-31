イオンモール高松で31日、香川県産のノリをPRする「新ノリ祭り」が開かれました。さぬき海の幸販売促進協議会が毎年開いています。 会場に用意されたのは長さ約12メートルの県産ノリ。30組の家族連れがジャンボ恵方巻き作りに挑戦しました。丈夫で破れにくい県産ノリで丁寧に米と具材を巻き、見事、ジャンボ恵方巻きを完成させました。 子どもたちは出来上がった恵方巻きをおいしそうにほおばっていました。