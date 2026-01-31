延焼面積200平方キロメートル、被災建物1万6000棟強、死者31名、避難住民は実に20万人以上--。2025年1月に起きたロサンゼルス大火災は24日間続いた。この惨事で自宅が全焼した芥川賞作家・米谷ふみ子氏が、今の心情を語る。【画像】焼け果てたパシフィック・パリセーズは東京都青梅市とほぼ同じ広さ◆◆◆ロサンゼルスには雨がない。「今日の約束、どうします？」たまさか降ろうものなら、誰からと