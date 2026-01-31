大宮の市原吏音がオランダ1部AZアルクマールへ完全移籍したRB大宮アルディージャは1月31日、DF市原吏音がオランダ1部のAZアルクマールへ完全移籍することを発表した。クラブの象徴的な生え抜き選手の海外挑戦に、SNS上では「ついにこの日が」「絶対日本代表で見たい」と大きな話題を呼んでいる。20歳の市原は、大宮のジュニアから各カテゴリーを歩んできた正真正銘のアカデミー育ち。身長187センチの恵まれた体格を武器に、202