香港での強盗事件に関連しているとみられる東京・上野で4億円以上が奪われた事件と、羽田空港でおよそ2億円が狙われた事件で、逃走した男らが、千葉県流山市方面と、神奈川県横浜市方面にそれぞれ逃げていることがわかりました。この事件は29日、台東区東上野で中国人や日本人の男女5人が、3人組の男に現金、およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われたものです。この2時間半後には羽田空港で、両替商の男性らが現金およそ1