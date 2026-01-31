31日、衆議院選挙が公示されてからはじめての週末を迎え、各党の党首らが各地で支持を訴えました。自民党・高市総裁（静岡・沼津市）「高市内閣で初めて責任ある積極財政というものを進めることにしました。しっかりと経済強くする。何と言っても経済成長を追い求めて、しっかりと日本の経済のパイを大きくしていく」中道改革連合・野田共同代表（埼玉・春日部市）「ひもじい思いを国民にさせない。そういう国を我々は作りたいと思