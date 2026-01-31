プロ野球・ヤクルトは1軍の浦添キャンプを翌日に控えた31日、池山隆寛監督や青木宣親GM、古賀優大選手会長らが、那覇市内にある波上宮を参拝しました。本殿には金のつば九郎のオブジェが置かれ、祈祷の最中は神妙な面持ちで臨んだ面々。その後、池山監督と古賀選手が絵馬を奉納しました。池山監督と古賀選手は参拝後にも取材に対応。絵馬に書いた言葉を聞かれると池山監督は「2026年浦添キャンプがケガなく終えますように健康第