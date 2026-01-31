俳優の岡本一花が、26日発売の『週刊ヤングマガジン』9号の巻末グラビアに登場した。【別カット】水着姿でサーフボードを抱えてはしゃぐ岡本一花神奈川県出身で、父親の影響で幼いころからサーフィンに親しんできた岡本。そんな“サーファーガール”が、ヤンマガ初登場にして、初グラビアを展開。”笑顔＆フレッシュボディ”を解禁している。なお、表紙＆巻頭グラビアにははのんまゆとすずめ、巻中グラビアには桜庭奈緒が登