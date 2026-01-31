阪神の佐藤輝が３１日、キャンプ地の沖縄県内で記者会見し、出来高払いを含む総額５億円で単年契約を結んだことを明らかにした。昨季の年俸１億５０００万円から大幅にアップした。ポスティングシステムを利用した米大リーグ挑戦を巡る協議や金額面で交渉が長期化し、３０日にサインしたという。佐藤輝は「想定より時間はかかったけど、（２月１日の）キャンプイン前に契約できてよかった。明日からタイガースの一員として頑張