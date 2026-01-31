日本中央競馬会の小倉競馬場＝北九州市小倉南区31日に北九州市の小倉競馬場で行われた日本中央競馬会（JRA）の小倉競馬第6レースの3連勝単式（3連単＝1〜3着を着順通りに当てる）で、JRA史上最高となる5836万7060円の払戻金を記録した。これまでの最高額は2012年8月に新潟競馬の3連単で記録した2983万2950円だった。未勝利の18頭が出走し、18番人気のカシノリアーナが1着となり、17番人気のスッサンエアが2着。3着には10番人気