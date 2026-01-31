「ＳＶリーグ・オールスター」（３１日、ジーライオンアリーナ神戸）第１日目は女子が行われ、日本代表の佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）が率いるＴＥＡＭＹＯＳＨＩＮＯと、同じく日本代表の山田二千華（ＮＥＣ川崎）が率いるＴＥＡＭＮＩＣＨＩＫＡが対戦した。地元兵庫の姫路に所属する日本代表・野中瑠衣は昨年に続いて天井サーブに挑戦。ちらりと天井を見やり、アンダーから打ち上げたが、豪快にアウトになってしまい、苦笑