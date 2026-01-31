2月3日から5日まで新潟空港を拠点とする航空会社、トキエアが2026年2月に、神戸空港を発着地とし、沖永良部島（鹿児島県）と隠岐諸島（島根県）をめぐる初めての「アイランドホッピングチャーター」を運航します。【写真】えっ…これが「異質の航空路線」を運航する会社の機内です運航日程は2月3日から5日までで、72人乗りのプロペラ機「ATR72-600」が用いられます。このチャーター（貸切便）は神戸空港と直行便のない離島を