楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で「春セール」を1月29日午前10時から2月19日まで開催する。国内宿泊では最大25％、国内ツアーは最大2万円、遊び・体験では最大10％、レンタカーでは最大55％、高速バスでは最大700円、海外ツアーでは最大5万円割引クーポンを配布する。また、エントリーと対象サービスの利用で、抽選で2,000名に最大5,000ポイントをプレゼントする。楽天モバイル契約者は当選確率が2倍となる。