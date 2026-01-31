全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・戸越銀座の蕎麦店『蕎麦切り翁』です。冷冷、冷温、温温、すべてにうまい中太田舎蕎麦にぎやかな戸越銀座商店街を抜けた頃に現れる、風情ある一軒だ。1950年創業、2005年に三代目高島伸一さん（※高の字は本来、はしごだか）が店を改装。機械打ちだった蕎麦を手打ちに、一品料理を増やし「呑める蕎麦屋」に生まれ変わった。「酒肴五点