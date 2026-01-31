2025年から26年へ移るにあたって、岡山のGKには大きな変化が起こった。ゴールマウスを堅く守ってJ１昇格とJ１残留に大きく貢献したスベンド・ブローダーセンが川崎に移籍し、岡山に８年間所属してクラブが大事にしてきたことを守ってきた金山隼樹が現役を退いた。そして、大学を卒業して２年間をプレーした川上康平は鹿児島に活躍の場を求めた。そして、新たに３選手が加入。196センチの大型GKレナート・モーザーを獲得し、