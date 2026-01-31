現在20歳のDFは大宮の下部組織出身で、2023年にトップチームデビュー。昨シーズンはJ２で29試合に出場し、リーグベストイレブンに選ばれた。また、これまで各年代別の代表に選出されてきており、先日サウジアラビアで開催されたAFC U-23アジアカップでは、U-23日本代表の主将を務め、２大会連続３度目の優勝に大きく貢献している。AZにとって、菅原由勢（現ブレーメン）、毎熊に続いて史上３人目の日本人選手となった市