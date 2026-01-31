柏レイソルは１月31日、第30回ちばぎんカップでジェフユナイテッド千葉と対戦し、２−１で勝利。この試合の決勝ゴールは圧巻のゴラッソだった。１−１で迎えた83分、右サイドから細かいタッチのドリブルで切り込んだMF久保藤次郎が、左足で狙いすましたシュートを放つ。完璧なコースに飛んだボールは、左ポストの内側を叩いてゴールに吸い込まれた。 強烈な一撃にSNS上ではファンから「うまー」「スーパー！」「美しい