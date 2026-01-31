地元出身である石川への期待は高い(C)産経新聞社7年目の開花は見られるのか。中日・石川昂弥は改めて、勝負の年を迎えている。類まれなる打撃センスに荒々しさが加わるように──。昨年の今頃はそんなことを言われていた。新政権の象徴となるべく「4番・サード固定」でシーズンインも、攻守で精彩を欠き1か月足らずで2軍降格。消化しきれぬまま、どん底を彷徨った。【写真】中日山本が慶大の先輩、高橋由伸氏と2ショットを披露