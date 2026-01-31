兵庫県尼崎市は、市内の弁当製造業者がつくった弁当で３２人が食中毒を起こしたとして、１月３１日付けでこの業者を営業禁止処分にしました。市から営業禁止処分を受けたのは、市内で弁当などを製造する「一栄給食」です。市によりますと、１月２６日から２８日までの間に「一栄給食」がつくった弁当を食べた１０代から９０代までの男女あわせて３２人が下痢や腹痛などの体調不良を訴えたということです。３２人のうち２人