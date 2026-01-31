ボートレース平和島の「JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念」は31日に予選最終日が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。宮田龍馬（27＝兵庫）が3日目9Rで大外6コースから最内を突いて3着を確保。ここまで5戦オール3連対の安定した走りを披露し、得点率5位でファイナル進出を果たした。「外していた。行き足が鈍かった。2日目の方がパンチはあった。調整を戻します」と足落ちしていた様子だったが「合えば全部がい