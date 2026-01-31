【ロサンゼルス＝後藤香代】米国のパム・ボンディ司法長官は３０日、米ミネソタ州セントポールの教会内に立ち入って行われた抗議デモに関与したとして、フリージャーナリストら４人を逮捕したと発表した。ボンディ氏は「私の指示で連邦捜査官が逮捕した。教会への組織的な襲撃に関連した」とＳＮＳに投稿した。連邦大陪審が２９日付で起訴しており、起訴状によると、そのうちの一人は米ＣＮＮの元番組司会者でフリージャーナリ