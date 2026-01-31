J1京都は31日、FW原大智（26）がドイツ1部のザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。原はFC東京の下部組織から18年にトップに昇格。21年からはクロアチア、スペイン、ベルギーなどを渡り歩き、23年に京都へ加入した。移籍に際し「チームを離れることは寂しさももちろんありますが、自分のヨーロッパで活躍するという夢を選ばせてもらいました。この選択をしたからにはサンガの選手で良かったと思えるようなプレーをして、