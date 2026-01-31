米丸乃絵（２４＝福岡）が３１日、ボートレースからつのＧＩ「第７２回九州地区選手権」２日目６Ｒで念願のＧＩ初勝利を挙げた。１号艇で出走も３号艇・石川真二が前づけ。２コース発進となったが、コンマ１３のスタートから１Ｍ先まくりを決め、先頭でゴールした。レース後には水面に投げ込まれ、手荒い祝福を受けた。「初めてのＧＩで水神祭ができてうれしいです。取れなかったらどうしようって思っていましたから」と、ず