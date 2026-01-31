阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３１日に沖縄県内で会見を行い、前日３０日に兵庫・西宮市内の球団事務所で契約を更改し、年俸４億５０００万円プラス出来高払いの総額５億円規模でサインしたことを明かした。「１１月から３ヶ月間しっかりボク、代理人と球団の方で本当にじっくり時間をかけて、話し合いをさせてもらいました。そして、お互い納得するのに時間はかかったと思いますけど、キャンプイン前に契約して、きょうを迎え