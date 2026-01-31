延命治療を受け病院で最期を迎えるか、自宅で旅立つか。その選択に家族の協力は欠かせない。群馬県で緩和ケア医として活動する萬田緑平さんは「友人が86歳のお父さんを自宅で看取ったときは、子や孫に囲まれ、にぎやかな最期になった」という――。※本稿は、萬田緑平『棺桶まで歩こう』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Marco VDM※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Marco VDM■緩和ケア医が