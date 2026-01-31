加入している健康保険の種類によって、同じ月収でも自己負担額にはさまざまな割合が設定されています。全国健康保険協会（協会けんぽ）と、企業や業界ごとに設立された健康保険組合では、保険料率が異なるほか、組合によっては会社負担割合が上乗せされる場合もあるためです。 本記事では、月収40万円のケースを例に保険料を比較し、どれくらいの差が生まれるのかを解説します。 「健康保険料率」は地域や健康