大相撲の元横綱照ノ富士・伊勢ヶ浜親方（３４）の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開かれた。「最後の土俵入り」では太刀持ちに豊昇龍（立浪）、露払いに大の里（二所ノ関）の現役横綱を従え、力強い不知火型を披露した。伊勢ヶ浜親方は、３横綱による土俵入りについて「周りの方たちのアドバイスで、来ていただいている方たちが一番喜ぶ形に。２人の横綱にお願いした」と説明した。初場所では豊昇龍は左ヒザ、大の里は