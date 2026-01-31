掲題は、相続によってさまざまな資産を引き継いで落ち着いた頃、知人からの借金が見つかったという状況のようです。相続手続きを終えてから1年経った今、新しく「借金」が見つかった場合、どう対応すればいいのでしょうか。この記事では負債を帳消しにできる可能性や、もし相続財産から控除できていた場合などについて解説します。 相続終了後には基本的に「限定承認」「相続放棄」ができない 相続手続きには「自己のため